Le griot de Macky Sall perd du terrain : Matam tourne le dos à Farba Ngom

Est-ce à cause de cette affaire des 850 millions FCfa volés à son domicile ainsi que des autres frasques dans lesquelles il est empêtré ? En tout cas, la côte de popularité de Farba Ngom à Matam est en train de baisser fortement auprès des populations. De passage dans la localité, la tête de liste de la coalition Benno a eu la preuve que le griot du président ne mobilise plus.



À Nabadji, Farba Ngom a été complètement noyé par la mobilisation exceptionnelle d’Abdoulaye Sy, qui a démontré qu’il reste le leader incontesté et maître à bord de la commune.



À Ogo, les partisans de Farba, très faiblement mobilisés, étaient à peine visibles face à la déferlante des militants de Me Malick Sall. À Thilogne, au cœur du Bosséa, le maire Mamadou Élimane Kane, proche du Garde des Sceaux, a réussi une grande mobilisation.



Il a semblé passer le mot à Bassirou Niang dont les partisans ont, à Ouorossogui, réduit à leur plus simple expression ceux de Moussa Bocar Thiam, quasi absents à l’accueil de Mimi Touré. Moussa a été assommé. Pour cette campagne, le constat pour Farba est qu’il est en train de perdre considérablement du terrain à Matam.



Une mauvaise passe et beaucoup de déconvenues ces derniers temps, sont peut-être la cause du rétrécissement de la cote de confiance des populations du nord envers ce responsable de l’Apr, qui, ça ne fait pas longtemps, paradait au nord du pays, en jetant des billets de banque sur son passage.



À cette image stupéfiante, qui avait ému l’opinion, est venu s’ajouter le vol à son domicile de la somme de 850 millions FCfa. Avant cela, un autre vol portant sur 250 millions FCfa avait été commis à son domicile, dans un pays où la pauvreté est prégnante.

















Tribune