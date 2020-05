Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le gros dérapage d’un médecin sur le Ramadan, fait scandale ! (Vidéo) Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mai 2020 à 00:56 | | 0 commentaire(s)| Ce lundi 11 mai dans Morandini Live, le professeur Pascal Astagneau, infectiologue, répondait à une question sur le crachat en temps d’épidémie. Il a fait un lien très gênant entre cette pratique peu recommandée et les personnes participant au Ramadan. Découvrez ces propos dans la vidéo ci-dessous :





Un médecin fait une comparaison gênante sur le Ramadan en direct Dans le Morandini Live sur C News, Jean-Marc Morandini reçoit en ce moment des spécialistes autour de [l’épidémie]url:http://www.letribunaldunet.fr/actualites/plateforme-vente-masques-la-poste-etend-distribution.html du coronavirus. Le premier jour du déconfinement, il accueillait le professeur Pascal Astagneau, infectiologue à la Pitié Salpêtrière à Paris. Le médecin répondait aux questions des téléspectateurs et l’une d’elles l’a mis en porte-à-faux. « Est-ce que cracher dans la rue, c’est dangereux pour les autres ? » , lui demandait-on. La réponse parut dans un premier temps évidente : « Oui, d’une façon générale. Bien sûr qu’il ne faut pas cracher dans la rue, surtout pas sur son voisin. C’est vraiment quelque chose qu’on évite de faire » .

Puis en rentrant dans les détails le médecin a fait une allusion des plus maladroites. « Alors bien sûr, il y a des histoires liées à des rites religieux, au Ramadan par exemple… Des choses comme ça qui font que des gens… » . La gêne est immédiate sur le plateau puisque Jean-Marc Morandini le reprend : « Non mais par exemple il y a des sportifs que le font. On voit beaucoup de gens courir, qui au bout d’un moment crachent… » . Les internautes n’ont pas raté cette énormité.

Les internautes en colère Sur[ Twitter,]urlblank:https://twitter.com/SAbdelhamid/status/1259806364911783937 les réactions ont fusé, les propos du médecin étant jugés racistes et totalement faux. On pouvait lire « Non Professeur Astagneau ! Nous ne crachons pas dehors pendant le Ramadan, c’est quoi comme bêtise encore ? » , « Ils ont cru qu’on était des lamas ? » , « Les musulmans c’est vraiment le joker quand tu trouves pas de responsable c’est terrible » . C’est avec humour que l’animateur Sebastien-Abdelhamid a partagé la vidéo : « Les Musulmans, n’oubliez pas vos cinq prières par jour et pendant le Ramadan, vos cinq crachats aussi surtout ! » .

letribunaldunet.fr





