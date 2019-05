Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le jet privé AHO 658J pour transporter la dépouille de Cheikh Béthio à Dakar ( Vidéo ) Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mai 2019 à 14:32 | | 0 commentaire(s)| C’est maintenant connu. La dépouille de Cheikh Béthio Thioune quitte l’aéroport de Bordeaux-Mérignac ce matin. Les Thiantacones, sous la houlette du «Dieuwrign» de Touba Bordeaux et médecin traitant du Cheikh, se sont démultipliés pour régler à temps les démarches administratives. Ils ont toutes les autorisations pour pouvoir convoyer la dépouille de leur guide par vol privé AHO 658J, affrété par une compagnie allemande : Air Hambourg, informe « L’Observateur ».



Jusque tard hier, les parents et proches de Cheikh Béthio peinaient à avoir les autorisations pour pouvoir décoller de l’aéroport de Bordeaux. La délégation sera conduite par le «Dieuwrign» Limamou Guèye de Touba Bordeaux. Sokhna Bator qui avait accompagné son époux, prendra place dans l’avion ainsi que d’autres proches du Cheikh. L’avion devra se poser sur le tarmac de l’Aéroport International Blaise Diagne, dans la zone fret, peu avant midi et sera accueilli par l’aîné de la famille, Serigne Saliou «Gueule Tapée».



Le convoi devra également se diriger vers Madinatou Salam, sauf changement de programme de dernière minute. Cependant, l’inhumation se fera, sans doute, au cimetière Bakhiya de Touba. Une décision prise par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Même si la famille du défunt avait voulu honorer sa volonté de se faire inhumer à Madinatou Salam, note « L’Observateur ».



Accueil Envoyer à un ami Partager