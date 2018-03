Le jeune libanais qui avait tiré sur un vigile reste en prison

K. H. Ali, le jeune libanais qui avait tiré sur un vigile à la rue Amadou Assane Ndoye X Mass Diokhané, reste en prison.



La chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar a confirmé l’ordonnance de refus rendue par le juge du 4ème cabinet d’instruction du tribunal de grande instance de Dakar. Par conséquent, l’accusé reste en prison le temps que l’instruction prenne fin.



D’ailleurs, le parquet a déjà pris son réquisitoire dans lequel il demande que l’inculpé soit renvoyé en juge pour les faits de tentative de meurtre et détention d’arme à feu sans autorisation administrative. Me Amadou Aly Kane, conseil du jeune libanais, se dit surpris par l’arrêt de confirmation de la cour. Parce que, argue-t-il, l’expertise médicale a conclu à des troubles psychiatriques.



Agé de 19 ans, Ali a été appréhendé le lundi 14 août 2017 non loin du ministère de l’intérieur. Il venait de tirer sur un vigile du nom de Ibrahima Mballo. D’après les témoins, la victime, atteinte par trois balles, n’a commis aucun tort à l’égard du tireur.

Enquête