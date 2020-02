Le jeune musicien Rema est-il décédé ? Son manager répond !

Le manager de Rema, M. Sean, a déclaré à la British Broadcasting Corporation (BBC), que certains pirates malveillants étaient à l’origine de la malheureuse diffusion de ces fausses informations.



« La mort n’est pas quelque chose que l’on peut cacher! Certains pirates ont eu accès à son compte officiel et ont propagé la rumeur. ”



“ Il est en forme et en bonne santé, il va bien », a-t-il déclaré. M. Sean a ajouté que lorsque Rema a vu la fausse nouvelle de sa mort, cela a déclenché un fou rire chez lui.



Tout a commencé lorsque la plus grande encyclopédie en ligne gratuite du monde, Wikipedia, a fait une erreur dévastatrice en signalant la mort du chanteur nigérian, Divine Ikubor, également connu sous le nom de Rema, le samedi 1er fevrier dernier.



La plateforme en ligne a fait l’erreur de signaler que le chanteur est décédé à exactement 12h29, le 1er février.



Cependant, les rapports ont affirmé que l’erreur était de la part d’un des écrivains de la plateforme, qui avait fait l’erreur lors de la mise à jour du profil du chanteur.



L’erreur a depuis été corrigée.