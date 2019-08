Le journaliste Adama Gaye entendu ce jeudi

Arrêté et placé sous mandat de dépôt, le journaliste Adama Gye sera entendu sur le fond, aujourd’hui, par le Doyen des juges d’instruction Samba Sall, rapporte le quotidien Les Échos dans sa livraison de ce jeudi.



À l’issue de l’audition, ses avocats vont déposer une demande de mise en liberté provisoire, indique le journal. Adama Gaye a été inculpé des délits d’offense au chef de l’État et d’atteinte à la sûreté de l’État.

