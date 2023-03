Le journaliste Pape Ndiaye en prison : Walfadjri en sit-in vendredi prochain pour informer et tenir à témoin l’opinion nationale et internationale Le Groupe Walfadjri ne lâche pas Pape Ndiaye placé sous mandat de dépôt par le juge du Deuxième cabinet. Ainsi, ce vendredi 17 mars à partir de 15 heures, le Groupe Walfadjri compte organiser un point de presse pour informer l’opinion nationale et tenir à témoin celle internationale contre l’acharnement dont il est victime et qui s’est manifesté par la suspension du signal de WalfTv et par l’arrestation de Pape Ndiaye.

Le Groupe Walfadjri entend également organiser un sit-in devant ses locaux dimanche 19 mars prochain à partir de 15 heures, rapporte Les Echos.



Le Groupe signale qu’il a d’ores et déjà saisi les autorités administratives compétentes pour la tenue de ce rassemblement auquel il convie tous les Sénégalais épris de Justice et attachés à la liberté d’expression et de Presse.



A rappeler que Pape Ndiaye est inculpé pour six chefs d’accusation notamment : « Provocation d’un attroupement; Outrage à magistrat; Intimidation et représailles contre membre de la justice; Discours portant du discrédit sur un acte juridictionnel; Diffusion de fausses nouvelles; Mise en danger de la vie d’autrui ».

