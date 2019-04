Le juge Dème va briguer la mairie de Thiès

Hier, le président du mouvement «Ensemble» a annoncé dans l’émission JDD sur «iradio», sa candidature à la mairie de Thiès pour les élections locales prévues en décembre. Ibrahima Hamidou Dème se dit prêt à affronter l’actuel maire Talla Sylla et le leader de Rewmi Idrissa Seck, pour prendre les rênes de la mairie.



Pour plus de visibilité, il préconise de faire élire les maires au suffrage universel direct. Parlant de la présidentielle du 24 février dernier, le juge Dème dit qu’en tant que magistrat, il ne peut s’empêcher de reconnaître les résultats issus des PV de recensement des votes surtout que les représentants de l’opposition les avaient signés. Cependant, il regrette tout ce qui s’est passé pendant la période électorale, citant entre autres, le parrainage, le défaut d’accès au fichier, entre autres.











