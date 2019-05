Le juge Dème vote pour la criminalisation du viol et la prise en charge des victimes

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Mai 2019

Le code pénal a prévu une peine de 10 ans ferme contre l’infraction du viol, si certaines situations aggravantes sont réunies. Considéré comme un simple délit, Hamidou Dème, atteste que le viol est tellement grave qu’il est nécessaire de revoir la peine, peut-être même en la criminalisant.



« Il est nécessaire de revoir les peines, peut-être, en criminalisant le viol, mais aussi et surtout, d’assurer la protection judiciaire, sanitaire et sociale des victimes. Le viol entraîne des conséquences dramatiques dans la vie des victimes. Le traitement judiciaire des victimes d’agressions sexuelles est toujours inadapté et inefficace. La prise en charge des enfants victimes d’abus sexuels est catastrophique, car rien n‘est encore fait pour assurer leur protection dans la procédure judiciaire. »



