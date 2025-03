Le leadership mondial évolue, tout comme le commerce

• Le leadership des pays du Sud remodèle la coopération commerciale et économique • L'intégration régionale et le commerce Sud-Sud offrent de nouvelles voies de développement • La CNUCED appelle à des règles commerciales qui soutiennent la croissance et la résilience à long terme





Source : Alors que la présidence du G20 est passée de l'Indonésie à l'Inde, au Brésil et maintenant à l'Afrique du Sud, les pays du Sud sont à l'avant-garde de l'élaboration du commerce international et de la coopération économique.Source : https://www.lejecos.com/Le-leadership-mondial-evol...

