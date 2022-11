Le lycée Waldiodio Ndiaye au bord de la ruine

L’Association des parents d’élèves du lycée Waldiodio Ndiaye de Kaolack a déploré l’état de délabrement de l’établissement scolaire qui constitue une menace pour ses occupants.



‘’Vu la situation du lycée Waldiodio Ndiaye, rester sans rien dire équivaudrait à un crime’’, s’est ainsi élevé le président de l’APE, Mbaye Thiam.



Il a notamment décrit un établissement scolaire dépourvu d’un mur de clôture et dont les salles de classe vétustes ne disposent pas pour certains de portes et de fenêtre en plus de problème d’étanchéité.



Thiam a rappelé qu’à la suite d’une inspection menée en 2015 par les services de la protection civile, le préfet de Kaolack d’alors, avait adressé une correspondance recommandant aux autorités éducative la fermeture de certains bâtiments du lycée pour préserver la sécurité de ses occupants.



‘’Waldiodio Ndiaye est devenu un lycée avec des blocs sanitaires baignant dans une ambiance nauséabonde et plongé dans une obscurité permanente, accentuant ainsi l’insécurité’’, a signalé Mbaye Thiam.



‘’Ce lycée est devenu zone de divagation des animaux, un refuge pour chiens enragés et autres reptiles et une chasse-gardée d’individus qui s’adonnent à des activités défiant la morale’’, a-t-il dénoncé.



Il a souligné que ce cadre stressant de travail limite l’ardeur des enseignants et freine l’éclosion des apprenants.



‘’Tout est prioritaire, mais l’amélioration des conditions des enseignants et des élèves ainsi que la sécurisation de l’espace scolaire est devenue urgente’’, a-t-il insisté.



Mbaye Thiam a salué l’esprit de compréhension et les ’’énormes sacrifices’’ des personnels qui travaillent dans les ‘’conditions extrêmement difficiles’’ et condamne ‘’avec regret’’ le mépris des autorités qui s’installent dans une ‘’politique de l’autruche’’, malgré les nombreuses correspondances qui leur ont été adressées.

