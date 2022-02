Le maire sortant réaffirme son engagement pour Tivaouane, aux côtés du Président Macky Sall Moins d'une semaine après les élections municipales, le maire sortant Diagne Sy MBengue, DG de la SN HLM, avait reçu dans sa concession de Tivaouane, au quartier Pam, ses partisans pour analyser leur contre-performance aux élections et leur tracer une feuille de route.

Après avoir accepté les résultats des élections qui résultent de la volonté divine, après avoir fait tout leur possible pour remporter les joutes électorales, il réitère son engagement pour Tivaouane et son soutien indéfectible au Président Macky Sall.



Partie pour être une réunion restreinte d'une centaine de responsables, les militants ont vite fait de rallier la rencontre, qui a enregistré la participation de 1100 personnes environ, pour 800 places assises.



Dans son adresse, le maire sortant à parlé d'une consolidation et de la réorganisation de son groupe et de BBY, qui a récolté plus de cinq mille (5000) voix lors des élections.



Il dit se tourner résolument vers les Législatives et demande à ses partisans, de s'attendre à une collaboration éventuelle de ses anciens adversaires ( Diopsy et Abdoulaye Ndiaye Ngalgou) s'ils se décidaient à soutenir le Président Macky Sall.



Pour lui, son engagement, c'est un engagement pour la sainte Cité, Tivaouane, mais surtout pour le Président Macky Sall, pour qui il s'est engagé en politique, sous la bénédiction du Hadara de Tivaouane.

