« Le maladroit faux-fuyant du PM », Par Mamadou Bassirou Kébé

« Le PM Ousmane Sonko, comme à l'accoutumée, s'est encore exercé hier, jeudi 26 octobre 2024, à son jeu favori, constitué de délations, de dénigrements, pour salir d'honnêtes citoyens. Ousmane Sonko, toujours dans sa tentative avortée de mars 2021, de destruction massive du Sénégal, cherche encore a griller des stars nationales voire internationales.



Cependant, qu'il me soit permis de parler d'abord du contexte et de la justification de la vile sortie du PM Ousmane Sonko qui a souillé la mémoire des victimes du Bateau le Joola et zappé la commémoration à Ziguinchor. Opposant d'hier, faiseur d'illusions et aujourd'hui, Premier Ministre sans projet ( sinon une pâle copie du PSE), ayant refusé sans vergogne, de se présenter devant l' Assemblée nationale, notre faux messie ne pouvait trouver meilleure et funeste occasion pour démarrer sa campagne électorale, par le dénigrement, la délation et que sais-je encore. Malheureusement pour lui.



Au lieu d'avoir une pensée pour les victimes de l'émigration clandestine, de la route et des inondations et d'appeler à une mobilisation patriotique pour voler au secours de Touba et d'autres localités sous les eaux, il a opté de préparer l'opinion à des difficultés que le nouveau régime a lui-même créées, par incompétence, manque d'expérience et orgueil.



Pis encore , ce show du PM qui accuse en même temps le FMI, la Banque Mondiale, la BCEAO, les partenaires bilatéraux et des banques commerciales, est une autre phase du projet de négation du Sénégal de Monsieur Ousmane Sonko. En ayant comme cibles, le Président Macky Sall, le PM Amadou Bâ et les Ministres des Finances Moustapha Bâ et Abdoulaye Daouda Diallo, il cherche à vilipender, à griller des symboles, à en faire des boucs émissaires pour justifier son échec, manipuler et tromper les Sénégalais.



En guise d'exemple, je me permets de prendre le cas de l'ancien Ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bä. Connu et reconnu pour ses compétences, son brio, son patriotisme et son humilité, Mamadou Moustapha Bâ, qui a passé plus de 30 ans au service du Sénégal au Ministère des Finances, au sacrifice de sa santé et de sa famille, ne mérite pas une telle diatribe cousue de fil blanc. Cet homme qu'Ousmane Sonko cherche à salir, parmi tant d'autres, est un as des finances publiques, qui a été adoubé par les députés du pouvoir comme ceux de l'opposition d'alors et d'actuels collaborateurs des nouvelles autorités. Moustapha Bâ que des punaises ne pourront jamais égaler et que la bave des crapauds n'atteindra pas, mérite des hommages de la nation sénégalaise, pour services rendus avec loyauté et dévouement.



La sortie du PM n'était juste que pour lancer la campagne électorale pour les Législatives du 17 novembre 2024, en cherchant à jeter en pâture l'ancien régime. A y voir de près, l'on pourrait se demander pourquoi le PM n'a pas voulu présenter son "état des lieux " du pays devant l'Assemblée nationale? Pourquoi Ousmane Sonko, en citant les anciens MFB et le Président Macky Sall, a omis dans sa liste Madame Oulimata Sarr, la sœur du Ministre de l"Économie et du Plan qui a présenté la situation économique du pays ? Comment le Ministre des Finances Djiba, qui a été le directeur de la programmation budgétaire sous l'ancien régime, sera-t-il épargné d'une éventuelle vengeance de Sonko . Le PM a-t-il oublié que son SG, Bamba Diop, a été directeur de la planification ?



Jumah Mubarak à toutes et à tous, sous la protection et l'accompagnement du Tout-Puissant! »













Mamadou Bassirou Kébé,

Président du mouvement LIGGEY SUNU REEW