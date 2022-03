Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le mannequin russe qui a qualifié Poutine de « psychopathe », retrouvé mort dans une valise Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Mars 2022 à 17:21 | | 0 commentaire(s)| Un mannequin russe qui a qualifié Vladimir Poutine de « psychopathe », a été retrouvé mort et enfermé dans une valise, selon un rapport.



Gretta Vedler, 23 ans, a disparu il y a un an après sa diatribe anti-Poutine sur les réseaux sociaux, mais les deux événements ne semblent pas liés. Elle a été tuée un mois après avoir posté sur les réseaux sociaux qualifiant le président Vladimir Poutine de « psychopathe » et prédisant que sa volonté de « renforcer l’intégrité de la Russie » se terminerait par des larmes.



« L’ex-petit ami de Vedler, Dmitri Korovine, 23 ans, a maintenant avoué l’avoir étranglée à mort avant de la conduire sur 300 miles jusqu’à la région de Lipetsk et d’abandonner le corps dans le coffre d’une voiture », rapporte le Daily Star .



Korovine a déclaré aux autorités qu’il avait dormi dans une chambre d’hôtel pendant trois nuits avec son cadavre, qui était fourré dans une valise nouvellement achetée. L’homme a ensuite laissé son corps dans le coffre pendant un an, mais a continué à publier sur ses pages de médias sociaux pour donner l’impression qu’elle était toujours en vie.



En janvier 2021, Vedler avait fait part de ses inquiétudes concernant la répression de Poutine contre les manifestations et son désir de renforcer l’intégrité de la Russie.









