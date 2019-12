Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le mannequin sud-africain, Charlize Théron, évoque cette nuit où sa mère a tué son père alcoolique Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2019 à 14:14 | | 0 commentaire(s)| Lors d'une nuit de juin 1991, Charlize Theron et sa mère, Gerda, étaient menacées par Charles Theron, le père de la famille. En état de légitime défense, Gerda Theron a tué son mari.





C’est une information que peu de personnes connaissent, et pourtant Charlize Theron a vécu une histoire familiale tragique, lorsqu’elle était âgée de 15 ans. L’actrice de 44 ans, à l’affiche de Bombshell, a révélé au média NPR que, lors d’une soirée de juin 1991, son père Charles était complètement ivre. Il a alors menacé de mort la jeune fille et sa femme, Gerda. “Mon père était tellement ivre qu’il n’aurait pas dû pouvoir marcher quand il est entré dans la maison avec une arme à feu”, se souvient l’actrice, qui a tout fait avec sa mère pour pouvoir se protéger.



“Ma mère et moi étions dans ma chambre, appuyées contre la porte parce qu'il essayait de passer par la porte”, a poursuivi Charlize Theron. Sauf que son Charles Theron était beaucoup plus fort qu’elles : “Il a reculé d'un pas et vient de tirer trois fois par la porte”. Par miracle, aucune des balles ne les a touchées. Afin de sauver sa vie et celle de sa vie, sa maman a tué son père. “Mais en état de légitime défense, elle a mis fin à la menace”, explique l’actrice, précisant qu’aucune charge n’aura été retenue contre Gerda Theron.



"Je souhaite que cette nuit ne se soit jamais produite"



Une violence familiale que la mannequin sud-africaine n’hésite pas à évoquer lorsqu’elle en a la possibilité : “Je n'ai pas honte d'en parler, car je pense que plus nous parlons de ces choses, plus nous réalisons que nous ne sommes pas seuls dans tout cela”. Charlize Theron n’aura gardé aucun autre souvenir de son père que son alcoolisme : “Je ne le connaissais que dans un sens, et c'était comme un alcoolique. L'imprévisibilité quotidienne de vivre avec un toxicomane est une chose vous avez en quelque sorte intégré dans votre corps pour le reste de votre vie. Plus que cet événement unique qui s’est passé une nuit”. Néanmoins, si elle pouvait effacer le passé et tout recommencer, elle le ferai : “Bien sûr, je souhaite que ce qui s'est passé cette nuit-là ne se soit jamais produit. C’est malheureusement ce qui se passe lorsque vous n’arrivez pas à la racine de ces problèmes.”











