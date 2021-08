Le marché au poisson de Pikine en ébullition

Au moment où les travailleurs du marché central au poisson de Pikine ruent dans les brancards, des sources de L'As indiquent qu’une équipe du ministère de la Pêche «fouine» depuis quelque temps dans la gestion du Directeur Abou Mbaye.



Cet audit intervient au moment où ce dernier se trouve sur plusieurs fronts. En effet, plusieurs délégués syndicaux réclament sa tête. Ils avaient d’ailleurs boycotté l’opération de reboisement qu’il avait initiée dans le marché en affirmant que les urgences sont ailleurs, plutôt que sur «des tintamarres» qui ne reflètent pas la réalité.



Les syndicalistes n’ont jamais cessé d’indexer sa gestion dénonçant le fait que les chambres froides soient en panne ; le défaut d’assainissement des lieux, entre autres complaintes. D’ailleurs, les travailleurs et délégués du marché central au poisson ont voulu hier tenir une conférence de presse pour dénoncer la gestion de leur directeur Abou Mbaye.



Mais, ils n’ont pas eu finalement d’autorisation. Ils ont décidé de respecter la décision de l’autorité administrative. Toutefois, ces pensionnaires du marché déplorent les licenciements abusifs des travailleurs et promettent de revenir à la charge.

