Le mari violent et la maîtresse : Le Tribunal de Thiès juge l’affaire Dione-Sarr

C’est ce que l’on appelle la double peine. Non content de l’avoir rouée de coups, au point de lui causer quatre jours d’ITT, l’émigré A. Ndione a répudié son épouse, K. Sarr. Le tort de cette dernière est d’avoir attaqué son époux, alors qu’il était en pleine conversation téléphonique avec une femme qui serait sa maîtresse.



Le couple a soldé ses comptes au Tribunal d’instance de Thiès. Arrêté, inculpé et placé sous mandat de dépôt, A. Dione a été jugé pour coups et blessures volontaires, lit-on dans "Seneweb".



À la barre, il a reconnu les faits en affirmant que son épouse l’a attaqué sans motif valable. « Je parlais au téléphone avec une de ses amies. Elle m’a ensuite arraché le téléphone des mains, puis elle m’a donné un coup de poing à l’œil; par la suite j’ai réagi », s’est dédouané le prévenu dans des propos repris dans le compte rendu d’audience de "L’Observateur", ce mardi 8 avril.



Venue témoigner, K. Sarr a maintenu que son mari échangeait avec sa maîtresse et que c’est la deuxième fois qu’il la violentait pour le même motif. « Lorsque je l’ai surpris, j’ai pris le téléphone et j’ai demandé à la femme de laisser tranquillement mon époux, rembobine la plaignante. Du coup, il est venu s’acharner sur moi en me rouant de coups. Je me suis ensuite rendue chez mes parents et il m’a poursuivie jusque là-bas pour injurier toute ma famille. Il ne s’est pas arrêté en si bon chemin, puisqu’il a profité de cette situation pour me répudier. »



Jugeant les faits constants, le procureur a requis l’application de la loi. Le tribunal a reconnu le prévenu coupable et l’a condamné à un mois avec sursis, assorti d’une amende de 50 000 FCfa.



"L’Observateur" souligne que le mariage entre A. Dione et K. Sarr aura duré deux ans.