Le message de «Fekkee Ma Ci Boole» à Youssou Ndour

Le mouvement « Fekkee Ma Ci Boole » sort du bois après l’annonce de la démission du leader du mouvement, Youssou Ndour, de ses fonctions de ministre conseiller et de membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Les membres du mouvement ont magnifié l’engagement et la loyauté de Youssou Ndour et de tous ses sympathisants vis-à-vis du Président Macky Sall durant ces onze années de compagnonnage.



Selon L'As, ils l’encouragent à redoubler d’efforts pour œuvrer pour la paix, la concorde des cœurs, et à s’impliquer davantage pour le développement du Sénégal. Le Mouvement «Fekkee Ma Ci Boole» réitère en outre son ancrage aux idéaux citoyens au service exclusif du Sénégal.