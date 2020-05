Le message homophobe d’une manifestation aux États-Unis suscite l’indignation

“LE COVID EST FAUX ET GAY”

Alors que les États-Unis se rapprochent dangereusement des 100 000 décès du coronavirus, des manifestations ont éclaté à plusieurs reprises dans le pays afin de se révolter contre les mesures de confinement imposées en vue d’endiguer au mieux la pandémie. Le 12 mai dernier, près de 200 personnes ont manifesté dans la ville de Huntington Beach, située dans le comté d’Orange, en Californie, afin de se révolter contre la fermeture des plages.



Néanmoins, une photographie polémique de cette manifestation a fait le tour des réseaux sociaux. En effet, on y aperçoit une banderole rouge néonazie avec une croix gammée et un cliché de Gavin Newsom, gouverneur démocrate de Californie, ayant une moustache d’Adolf Hitler. Devant cette banderole, nous voyons un homme portant une pancarte sur laquelle on peut lire “Le Covid est faux et gay”. Une photographie qui est donc des plus homophobes et antisémites.



IL FAUT ÊTRE SOLIDAIRES

Après avoir été partagée par Adam Eli, activiste LGBT+, sur son compte Instagram, cette photographie a suscité beaucoup d’effroi. “Une photo vaut un milliard de mots. Les personnes queers et les personnes juives ont l’obligation d’être solidaires avec toutes les personnes opprimées parce qu’un monde qui est moins homophobe sera moins raciste, transphobe, islamophobe, autoritaire, antisémite, xénophobe, misogyne, etc.”, a-t-il commenté.

“Le Covid-19 est un test de fonctionnement du socialisme. Il est temps que la Californie rouvre. Nous ne pouvons pas nous plaindre à propos des libertés qu’on nous enlève si nous ne montrons pas notre volonté d’agir”, avait également affirmé Lisa Collins, organisatrice de marches dans une manifestation à Huntington Beach, auprès de The Daily Pilot , à Los Angeles.