Le ministère des Finances loue l’intégrité, la compétence et la loyauté exemplaire du défunt directeur général du budget

Le directeur général du budget, Abdou Diouf, décédé vendredi à Dakar, a servi l’État “avec intégrité, compétence et un profond sens du devoir”, a reconnu le ministère des Finances et du Budget, en saluant en même temps sa “loyauté exemplaire” et sa “grande générosité”.



“Abdou Diouf a consacré sa carrière au service de l’État avec intégrité, compétence et un profond sens du devoir”, a écrit le ministère, réagissant au décès de ce haut fonctionnaire, vendredi soir, à Dakar.



“Homme d’une loyauté exemplaire, d’une grande générosité, animé d’un patriotisme sans faille, M. Diouf a toujours placé l’intérêt général au cœur de son action”, ajoute-t-il dans une note parvenue à l’APS.



L’inspecteur principal du Trésor a été nommé directeur général du budget le 22 janvier 2025.

Auparavant, il était coordonnateur de la direction générale du budget, des fonctions qu’il a exercées en “mettant son expertise et son dévouement au service de l’État”, témoigne le ministère des Finances et du Budget.



Abdou Diouf a travaillé à la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, à Ouagadougou, et a dirigé la division chargée des études économiques et des statistiques à la direction générale de la comptabilité publique et du Trésor.



