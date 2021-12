Le ministre Amadou Hott a voyagé à bord du Ter

Le ministre de l’Economie Amadou Hott est un bon soldat, qui exécute les ordres de son patron, le Président Macky Sall, sans broncher. Lors du deuxième lancement du TER ce lundi 27 décembre 2021, Macky Sall avait enjoint à ses proches collaborateurs, de voyager avec le TER.



Amadou Hott est certainement le premier ministre (attention, on n’a pas dit Premier ministre !) du Gouvernement, à avoir emprunté hier le TER, au lendemain de la cérémonie de lancement pour rallier Yeumbeul. « Ce fut un énorme plaisir de rallier Yeumbeul à bord du TER, après une journée de travail. Rapide, confortable et très pratique, ce train révolutionne le transport au Sénégal, comme l’a si bien indiqué son Excellence Macky Sall, Président de la République lors de l’inauguration. J’invite tout le monde à s’approprier le TER et à participer ainsi à la marche résolue de notre pays vers l’émergence. Yeumbeul bou bess. TER bou bess », a écrit le ministre Amadou Hott sur sa page Facebook.













Le Témoin