Le ministre Aminata Angelique Manga s’est mariée

Elle n’est plus un cœur à prendre. La très charmante, Aminata Angélique Manga, ministre de l’Economie solidaire s’est mariée. Vous avez bien lu.



L’ancienne journaliste et présentatrice vedette du 20 h de la Rts a dit « oui » à un certain M. Guèye, colonel de la Douane. L’union a été scellée dimanche à Enamanpor, village natal de la mariée. Le quotidien « Les Echos » qui donne l’infirmation, précise qu’elle est « niarel » (seconde épouse).