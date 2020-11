Le ministre Mamadou Talla reconduit : L’ancien Dg des Douanes, Oumar Diallo, se lance en politique aux côtés de Macky L’ancien directeur général des Douanes, Oumar Diallo, plonge dans le marigot politique. Après une trentaine d’années au service de l’administration sénégalaise, l’Inspecteur général d’Etat (IGE) à la retraite s’engage en politique à Kanel, aux côtés du ministre Mamadou Talla.

Il en a fait l’annonce samedi dernier chez le ministre de l’Education nationale, à l’occasion d’une rencontre pour rendre hommage au Président Macky Sall pour la reconduction de M. Talla dans le gouvernement, nous rapporte « L’As ».



Plusieurs personnalités de Kanel ont pris part à la rencontre. On peut citer entre autres le maire de Kanel Haymoud Daff, Néné Marème Kane, le président du Conseil départemental, Abdoulaye Hanne, l’ancien ministre Zakaria Diaw, Dr Bocar Mamadou Daff, Directeur Général de l'Agence de la Couverture Maladie Universelle (CMU) etc.



