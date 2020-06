Le ministre Mamadou Talla se félicite de l’effectivité de la reprise des classes et rassure élèves et enseignants…

Le ministre de l’Education nationale a assuré hier que la reprise des classes d’examen est effective dans presque toutes les écoles du pays.



Mamadou Talla, qui s’exprimait à la fin de la visite dans quelques écoles de la région de Dakar, s’est félicité, malgré la pluie dans quelques zones, de la mobilisation massive des élèves et des enseignants.



SenCaféActu qui a donné l’information, a indiqué que M.Talla a assuré que le, « protocole sanitaire permettant de réduire les risques de propagation de la Covid-19 est en vigueur dans les écoles ».



Son collègue de la Formation professionnelle Dame Diop, lui aussi, s’est réjoui de la réussite de la reprise des cours.



