Le ministre Oumar Guèye réclame 500 millions FCfa à "Jeune Afrique"

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2019 à 11:04 | | 0 commentaire(s)|



Le tribunal correctionnel de Dakar enrôlé hier l’affaire opposant Oumar Guèye au magazine Jeune Afrique. Le ministre de la Gou­vernance territoriale et des Collectivités territoriales, partie civile, poursuit le journal de Béchir Ben Yahmed, de diffamation. En effet, « Jeune Afrique » l’avait cité parmi les personnes ayant bénéficié d’un virement de 9 973,02 euros de la société Defex de droit espagnol, spécialisée dans l’armement militaire.



Après avoir servi une citation directe à son directeur pour diffamation, il réclame au magazine basé à Paris, la somme de 500 millions de francs Cfa en guise de dommages et intérêts.



Le ministre a été représenté au procès par son avocat Me Baboucar Cissé, lequel a demandé de sous-astreindre « Jeune Afrique » à payer la somme de 10 millions de F Cfa à chaque jour de retard et de publier la décision qui sera rendue par le Tribunal sur tous les sites, rapporte Le Quotidien.



Le Parquet a requis l’application de la loi. La décision sera rendue le 28 novembre prochain.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos