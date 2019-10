Le ministre Oumar Youm dans la banlieue ce ²jeudi pour visiter le chantier BRT (Bus Rapide Transport) Après le lancement de TER (Train Express Régional), les autorités en charge des infrastructures du transport cherchent encore d'autres moyens et stratégies pour améliorer la mobilité de Dakar et environs. C'est dans ce cadre que le ministre de tutelle Oumar Youm va effectuer, ce jeudi, une visite dans la banlieue pour s'enquérir de l'état des travaux de ce chantier.

Le ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du Désenclavement; Oumar Youm se rend ce Jeudi, dans la banlieue pour visiter le tracé sur le projet nommé Bus rapide transport BRT. Il se rendra à la préfecture de Guédiawaye, au Croisement Béthio et à la Cité Fadia.



Le BRT est un projet qui vient s'ajouter au TER (Train Express Régional), dans le but d'améliorer la mobilité à Dakar et sa banlieue.



Les responsables de ce chantier rappellent que les travaux sur le BRT, dès après son inauguration, ont été suspendus pour des raisons inconnues.

