Le ministre de l'Economie et des Finances Amadou Bâ offre 40 bœufs et chameaux aux Layènes

Vendredi 5 Avril 2019

Comme à l’accoutumée, Amadou Bâ a cassé sa tirelire pour apporter sa contribution pour la réussite de la 139e édition de l’appel de Seydina Limamou Laye Al Mahdi prévu à partir d’aujourd’hui.



Il a appuyé les familles Layènes de Yoff et de Cambérène. Le ministre de l’Economie et des Finances a offert une quarantaine de bœufs et autant de chameaux aux familles religieuses de Yoff et Cambérène. Il a dépêché une délégation conduite par Babacar Niang pour remettre ces dons aux Layènes.



En plus, le ministre de l’Economie et des Finances a mis à la disposition de la communauté layène un camion équipé d’un écran géant installé à la devanture du Mausolée à Cambérène et un autre camion de sonorisation. Un geste salué par Baye Moussa Laye, Seydina Mandione Laye et le porte-parole de la communauté Layène, Mamadou Lamine Laye.













L’As

