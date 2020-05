Le ministre de la Culture rend un vibrant hommage à Ndèye Seck "Signature"

Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, rend hommage dans un communiqué reçu à l’Aps, à la cantatrice Ndèye Seck "Signature’’, décédée des suites d’une longue maladie dans la nuit de samedi à dimanche, à Thiès.



« Ndèye Seck "Signature" aura marqué notre musique d’une empreinte éblouissante, d’une signature indélébile, pour nous référer au titre du célèbre tube qui lui a valu son sobriquet et qui la maintiendra vivante dans nos oreilles et dans nos cœurs », déclare M.Diop.



Le successeur de Abdou Latif Coulibaly dira en sus : « Virtuose, parmi les virtuoses, Ndèye Seck avait su faire valoriser avec génie sa voix sublime par des sonorités traditionnelles et modernes. Tradi-modernes aurait dit l’un des plus célèbres arrangeurs de sa production musicale, le regretté maître Cheikh Tidiane Tall ».



Abdoulaye Diop a présenté les condoléances du chef de l’Etat, Macky Sall, et de toute la communauté artistique, à la famille éplorée de la chanteuse et à la Nation sénégalaise tout entière.







