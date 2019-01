Le ministre de la Pêche Oumar Guèye aux Mareyeurs: "les réalisations inédites de Macky Sall lui assurent un second mandat dès le 1er tour "

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Janvier 2019 à 10:23

L’Union Nationale des Mareyeurs du Sénégal (UNAMS) venus des 45 départements du Sénégal, s’est réunie ce jeudi 24 janvier 2019 au Marché central au poisson de Pikine dans le cadre d’une massification de leur organisation. La cérémonie présidée par le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime accompagné d’une forte délégation, a vu la présence du Directeur du Marché central au poisson de Pikine Monsieur Abou Mbaye, du Président du Conseil d’Administration du groupe Kamaz Monsieur Ablaye Sow, de M. Mamadou Sow Président des délégués du marché central ainsi que d’autres responsables mareyeurs.



L'objectif de la rencontre était de rassembler l'ensemble des acteurs du mareyage ainsi que leurs partenaires stratégiques pour échanger, discuter et partager sur les maux essentiels de leurs activités afin de pouvoir améliorer les conditions de travail.



Le ministre a promis aux mareyeurs d'apporter des solutions aux problèmes qu'ils ont évoqués.



Le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime Monsieur Oumar Gueye est certain de la reconduction du Président Macky Sall à la tête du pays au soir du 24 février. Du fait d'un bilan positif qu'il a brandi lors de l'assemblée de l'UNAMS tenue au Marché central au poisson de Pikine.



Devant les deux (2) représentants et délégués des mareyeurs en provenance de toutes les régions du Sénégal, le ministre Guèye est allé droit au but pour faire étalage des grandes réalisations opérées dans tous les domaines de la vie active, au moyen de la mise en oeuvre du PSE par le Présidént Macky Sall en un temps record.



"Le Président Macky Sall, avec prouesse, a, en l'espace de 7 ans, dépassé de loin ses prédécesseurs, dans les domaines de la bonne gouvernance, de la protection sociale, des infrastructures et équipements de tous ordres, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'énergie".



Après avoir reçu le satisfecit des travailleurs du secteur qui le considérent comme un serviteur modèle de la République, le ministre a invité l'ensemble des mareyeurs à oeuvrer pour le triomphe de Macky Sall à la prochaine présidentielle.



Pour lui permette d'achever ses projets et chantiers, au profit des Sénégalais et du Sénégal.







