Le ministre des Sports offre 1000 billets aux supporteurs de Génération Foot

Pour encourager l’équipe de Génération Foot et de galvaniser les troupes de Mady Touré, le ministre des Sports Matar Ba a offert 1000 billets aux supporteurs. Pour matérialiser l’acte, il a remis directement une enveloppe au responsable de Génération Foot Mady Touré ce jeudi lors de sa visite de l’Académie Génération Foot à Déni Biram Ndao (Rufisque).



Certains observateurs de foot diront certainement, "enfin", car l’entraineur de Génération Foot a toujours attendu cette visite du ministre qui est aujourd’hui, une source de motivation. Et d’ailleurs, c’est la première visite officielle que le ministre Matar Ba a effectué dans ce centre de formation.



Le ministre Matar Ba était accompagné par le ministre-conseiller Youssou Ndour et le président de la Fédération Sénégalaise de Football, Augustin Senghor. Il a profité de sa visite pour galvaniser les joueurs de Génération Foot qui doit jouer leur survie samedi prochain, pour le compte des 16es de finale retour de la Ligue des champions africains contre Horaya AC de la Guinée.



Pour rappel, l’équipe du Sénégal avait perdu le match aller en Guinée sur le score de 2 buts à 1. Le ministre des Sports n'a pas manqué de galvaniser les joueurs en ces termes: "allez au bout et remportez le match. C’est possible".











Thierno Malick Ndiaye