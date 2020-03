Le ‘’modou-modou’’ rentré d’Italie contaminé du coronavirus, parle : « J’ai honte, je me sens coupable… » Le "Modou-Modou" rentré d'Italie, contaminé du coronavirus, et qui a contaminé 17 personnes parle enfin. « J'ai honte. Je me sens coupable de cette situation », a-t-il confié au Pr Moussa Seydi, chef du Service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann, qui l’a déclaré sur la Rts. « C'est la première chose qu'il m'a dite quand je suis entré dans sa chambre à l'hôpital Fann », a dit le Pr Seydi, dans des propos repris par Vox Populi. « Le plus difficile pour le malade, c'est le stress », ajoute-t-il. Le modou-modou s’est dit affecté d’avoir exposé sa famille et ses proches.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Mars 2020 à 08:25 | | 1 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos