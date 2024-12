Le monde de la lutte endeuillé par la disparition d’Ambroise Sarr

C’est une triste nouvelle qui frappe le monde de la lutte, avec le décès du champion Ambroise Sarr. Il nous a quittés ce matin vers 6 heures, indiquent des membres du CNG de Lutte. Ambroise Sarr (73 ans), laisse un héritage exceptionnel et une profonde tristesse chez tous ceux qui l’ont connu.



10 médailles d’or, 5 olympiades



Selon "LeSoleil-sn" qui donne l'information, sa carrière en tant que lutteur puis entraîneur, a été couronnée de succès. Le lutteur originaire de Palmarin, a remporté pas moins de 10 médailles d’or africaines. Spécialiste en lutte libre et en lutte gréco-romaine, il est également l’un des rares athlètes sénégalais à avoir participé à 5 Olympiades, un record absolu, dont quatre en tant qu’athlète et une en tant qu’entraîneur national.



Ambroise Sarr faisait partie des figures emblématiques de la lutte sénégalaise des années 70 et 80, indique Mamadou Koumé, journaliste et ancien DG de l’APS. Il est nommé en 1978, entraîneur national de lutte olympique du temps du CACLAF (Comité d’Administration et de Contrôle de la Lutte avec Frappe), ancêtre du CNG de lutte, dirigé à l’époque par Cheikh Thiaré. Pendant 45 ans, il a trusté les honneurs en Afrique.



Il a aussi marqué de par sa carrière en tant qu’ entraîneur national l’équipe nationale de lutte simple. Sa contribution à ce sport bien de chez nous, restera à jamais gravée dans les mémoires.



En tant que sélectionneur national de lutte sans frappe pendant plusieurs décennies, il a forgé des champions comme Yékini, Eumeu Sène, Pakala, Reug Reug.. et a dirigé l’équipe nationale avec une incroyable réussite. Sous sa direction, l’équipe n’a perdu que trois fois en finale, en 2009, 2012 et 2023, un record impressionnant dans les compétitions internationales. D’ailleurs, c’est à l’issue du titre perdu lors du dernier champion d’Afrique au Niger en 2023, qu’il a annoncé son départ de la tête de l’équipe nationale de lutte.



Pour honorer sa mémoire, le maire de Palmarin l’a intronisé en décembre 2023, roi des arènes africaines et a même érigé un monument en son honneur. Ambroise Sarr sera inhumé dans sa terre natale, à Palmarin. Que son âme repose en paix.