Le mouvement Hip-hop monte au front : Les rappeurs mobilisés pour l’élargissement de Nit Doff, Ndongo D en renfort

Mis sous mandat de dépôt, Mor Talla Guèye est inculpé par le Doyen des juges, pour diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrats, menaces de mort sur les autorités judiciaires. Ce, à la suite d'une vidéo qu’il a balancée dans les réseaux sociaux.



Des chefs d’accusation réfutés par l’activiste Guy Marius Sagna, qui clame qu’il y a un acharnement sur l’artiste. Il s’agit, à ses yeux, d’un acharnement sur le rappeur. A l’en croire, ce sont les arts urbains qui sont menacés et il faut se mobiliser parce que tout le monde est en sursis. Guy Marius Sagna souligne qu’après la vidéo, Nit Doff a présenté ses excuses.



Malal Talla alias Fou malade lui emboîte le pas. Dans la foulée, le rappeur militant du clash range le propos de Nit Doff dans le registre de la langue de la rue. C’est une liberté de ton dont un artiste peut se prévaloir, dit-il. Militant de la liberté d’expression artistique, il estime que les chefs d’accusation sont mensongers. C’est un délit d’opinion, lance Malal Talla. Kilifeu lui, insiste sur le fait que l’artiste est victime de son engagement politique et de sa convergence d’idées avec Ousmane Sonko.



A l’en croire, c’est le Président Sall qui est derrière tout ça ! Il rappelle que Penda Bâ, Ameth Suzanne Camara et Aliou Doubourou Sow, ont tenu des propos pires que ceux de l’artiste, mais ils n’ont pas été inquiétés.



Le mouvement Hip-hop de souligner que l’artiste Ndongo D du groupe «Daara J family », qui a toujours prôné le politiquement correct, est cette fois-ci, monté au créneau pour dénoncer cette « injustice » qui menace la liberté d’expression artistique.



Pour le binôme de Fada Freddy, c’est la musique dans son ensemble, qui est en sursis. D’autant que « les artistes participent à l’éveil des consciences. En 2021, nous avons reçu deux annulations injustes de spectacles à cause de notre engagement dans deux titres de notre album de 2020. L’autorité veut bâillonner les artistes du mouvement Hip-hop. Cela est impossible ! La place de Nit Doff, ce n’est pas la prison », entonne Ndongo D.