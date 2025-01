Le mouvement Sénégal NAFA renforce ses positions, avec de nouveaux ralliements et une alliance stratégique avec PASTEF Le mouvement Sénégal NAFA continue de gagner en influence. Sous la direction de Me Pape Mamaille Diockou, le mouvement renforce sa présence politique grâce à des ralliements importants et à une alliance stratégique avec PASTEF. Avec l’engagement de ses militants et des leaders régionaux, Sénégal NAFA s’affirme comme un acteur clé de la scène politique sénégalaise, prêt à conquérir de nouvelles positions au niveau local.

Le Mouvement Sénégal NAFA, dirigé par Me Pape Mamaille Diockou, poursuit sa croissance et son ancrage politique, à travers des ralliements importants et une alliance renforcée avec PASTEF. Le mouvement accueille de nouveaux leaders, tels que Demba Baldé de Vélingara et Abdou Karim Diambang de Niaguiss, qui rejoignent ses rangs, témoignant ainsi de son expansion à l’échelle nationale.



Me Diockou a salué l'engagement de ses militants et la contribution du comité digital, coordonné par Sidiya Sagna, qui œuvre pour la diffusion du message politique du mouvement. Le soutien des arabisants et des religieux, qui prient pour la réussite du projet de Sénégal NAFA, est également souligné.



L’alliance avec PASTEF, selon Me Diockou, est essentielle pour la conquête du pouvoir local, notamment les Mairies et Conseils départementaux. Le mouvement appelle à une mobilisation continue pour faire entendre sa voix et garantir un avenir meilleur pour le Sénégal.













