Le navire Aline Sitoé Diatta est arrivé au port de Ziguinchor, avec 200 passagers à bord

Le navire Aline Sitoé Diatta qui a quitté Dakar mardi soir, est arrivé, ce mercredi, au port de Ziguinchor, avec à son bord 200 passagers et des marchandises.



” Aujourd’hui , le navire Aline Sitoé est arrivé à bon port. Le Consortium sénégalais d’activité maritime (COSOMA) a pris toutes les dispositions nécessaires, afin qu’il fasse un voyage sans ambiguïté. Donc, aujourd’hui, le navire a fait un bon trajet avec 200 passagers et des marchandises ”, a indiqué la cheffe de la gare maritime de Ziguinchor, Marième Diouf.



” Les clients sont satisfaits. Le voyage s’est très bien passé ”, a-t-elle ajouté.



Marième Diouf a rappelé que le 29 mars dernier, le navire Diambogne avait effectué un voyage test pour une vérification des travaux sur le fleuve Casamance. “ Et tout a été concluant ”, selon elle.



Les conditions sont réunies pour une reprise du trafic maritime entre Dakar et Ziguinchor, avaient assuré les Directeurs généraux du Port de Dakar et du Consortium sénégalais d’activité maritime (COSAMA). Mountaga Sy et le commandant Makhtar Fall s’exprimaient peu après l’arrivée du navire Diambogne, au port de Ziguinchor.



Le navire Diambogne, à l’arrêt depuis presqu'un an, avait quitté Dakar, le samedi 28 mars, vers 18h, pour un voyage test, dans le cadre des préparatifs de la reprise de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, où il est arrivé le dimanche 29 mars 2024, vers 12 heures.















Aps