Le pape François en RDC et au Soudan du Sud du 31 janvier au 5 février (Vatican)

Le pape François en RDC et au Soudan du Sud du 31 janvier au 5 février

Il s'agira de la 40e visite à l'étranger du pape François depuis son élection en 2013, et de la première de l'année 2023. Le pape François se rendra en République démocratique du Congo (RDC) et au Soudan du Sud du 31 janvier au 5 février 2023, a annoncé jeudi le Vatican, un voyage initialement prévu l'été dernier mais reporté pour des raisons de santé.



Le souverain pontife argentin se rendra à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023, puis à Juba du 3 au 5 février, a précisé le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, dans un communiqué.



Ce voyage, initialement prévu en juillet, avait été reporté sine die en juin, le Vatican évoquant des douleurs au genou du pape, qui aura 86 ans en décembre. Mais des informations de presse avaient fait état de risques pour la sécurité du pape, notamment à Goma. (VOA/AFP)

