Le pari de la mobilisation réussi à Touba Mbacké : Les remerciements de Cheikh Thioro Mbacké, le candidat investi de Wallu à Mbacké Chers frères et sœurs militants et sympathisants de l'inter-coalition WALLU-YEWWI du département de Mbacké. Je tenais tout d'abord à vous adresser mes félicitations pour cette belle mobilisation d'hier, pour accueillir et accompagner la délégation de Yewwi Askan Wi dirigée par le président Sonko.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Juillet 2022 à 17:10 | | 0 commentaire(s)|

L'accueil a été chaleureux et la mobilisation était exceptionnelle malgré la pluie.



Je tenais ensuite à vous rappeler que nous avons encore du travail à faire. Ne dormons pas *sur* nos lauriers. Continuons les visites de proximité et surtout, la sensibilisation des populations des zones périphériques.



Pour terminer, je tenais à alerter par rapport à toute tentative de sabotage des élections dans la ville sainte de Touba.



Nous prenons à témoin les autorités administratives et religieuses. Nous n'accepterons pas que les élections soient sabotées et nous ferons face à toute tentative allant dans ce sens.





Cheikh Thioro Mbacké

Candidat investi Liste Wallu département de Mbacké



