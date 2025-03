Le parquet s’oppose à la libération de Lat Diop

Le parquet s’est opposé à la décision de la Chambre d’accusation financière accordant la liberté provisoire à Lat Diop, l’ancien Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), a appris l’APS auprès de son avocat.



Le recours du ministère public a ” un effet suspensif ”, a dit Me Alioune Badara Fall.



L’ancien Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) et responsable politique à l’Alliance pour la République (APR, opposition), est sous mandat de dépôt depuis septembre 2024, pour des accusations de détournements supposés de fonds publics, portant sur des milliards de francs Cfa.



Lat Diop, ancien ministre des Sports sous le régime de l’ex-président Macky Sall (2012-2024), avait obtenu une liberté provisoire sous bracelet électronique, mercredi, dans l’après-midi.



Le parquet disposait d’un délai de six jours, pour faire appel de cette décision.













Aps