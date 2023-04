Le passage du chef de l'État sur la RFM a fait monter au créneau Babacar Fall Le Sénégal est-il vraiment "économiquement et socialement stable" ? C'est la question que pose le journaliste Babacar Fall, du groupe de presse de Youssou Ndour, en réponse aux propos tenus par le président de la République lors de son passage sur la RFM. Selon Babacar Fall, le chef de l'État minimise la réalité du pays et ne prend pas la mesure de la situation actuelle.



Rédigé par leral.net le Mardi 25 Avril 2023 à 06:00 | | 0 commentaire(s)|

Dans une interview accordée à El Hadj Assane Guèye, le président Sall a déclaré que le Sénégal était économiquement et socialement stable, mettant en avant les augmentations de salaire dans la Fonction publique. Pour Babacar Fall, cette vision est loin de la réalité vécue par la majorité des Sénégalais. "Le président de la République aborde les questions sociales avec légèreté", dénonce-t-il sur les ondes de la RFM.



Le journaliste s'inquiète également de la situation politique tendue dans le pays, ainsi que de la vie chère qui pèse sur les ménages sénégalais. Selon lui, la déconnexion apparente entre le palais présidentiel et le reste du pays est préoccupante. "Le fossé se creuse davantage entre la justice et l'injusticiable, et Macky Sall se permet de déclarer qu'il n'y a pas de détenus politiques au Sénégal", s'indigne-t-il.



Babacar Fall pointe du doigt les emprisonnements à outrance des responsables et militants de l'opposition, notamment ceux de Pastef, qui semblent être le résultat d'une partisanerie juridique. Il critique également l'emprisonnement de Bassirou Diomaye Faye, qui n'a fait qu'émettre son opinion sur le fonctionnement de la justice. "On ne joue pas avec la liberté des gens", rappelle-t-il, appelant la justice à travailler à rétablir la confiance entre elle et les citoyens.



Dans un contexte de sentiments d'injustice généralisée, de difficultés sociales et économiques et d'atmosphère politique tendue, les événements de Ngor en fin de semaine dernière ne sont pas simplement un litige foncier. Pour Babacar Fall, la volonté réelle ou supposée de Macky Sall de briguer un troisième mandat est l'autre goulot qui étrangle le Sénégal. "Macky Sall n'a pas le droit de se représenter aux élections prochaines. C'est lui qui l'avait promis", rappelle-t-il.



Babacar Fall appelle ainsi le président Sall à déclarer sa non-candidature pour libérer le peuple sénégalais. "Le Sénégal ne mériterait pas d'avoir encore un président qui se dédit à la face du monde", conclut-il.



En somme, la réaction de Babacar Fall illustre la préoccupation grandissante d'une partie de la population sénégalaise face à la situation économique, sociale et politique du pays, ainsi que la méfiance envers les institutions et les dirigeants politiques. Face à ces enjeux, il est crucial de renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions

