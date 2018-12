Le pays-hôte de la CAN 2019 désigné le 9 janvier à Dakar

Le pays-hôte de la Coupe d’Afrique des nations 2019 sera désigné par le Comité exécutif de la Confédération africaine de football, le 9 janvier 2019 à Dakar, a indiqué le président de la CAF, Ahmad, au micro de RFI.



A la suite de la décision du Comité Exécutif de retirer au Cameroun l’organisation de la CAN 2019, la Confédération Africaine de Football (CAF) a déjà présenté depuis le 6 décembre dernier, les modalités devant aboutir à la désignation dudit pays hôte.



C’est ainsi que confirme la CAF, l’appel à candidature pour abriter la CAN 2019 a été adressé à toutes les associations membres de la confédération. De ce fait, les fédérations membres intéressées devaient soumettre leur dossier de candidature à la CAF au plus tard le Vendredi 14 décembre 2018 à minuit EET [heure du Caire].



C’est à partir du 15 décembre 2018 que la CAF annoncera la liste des candidatures présélectionnées, demandera des informations complémentaires aux soumissionnaires et organisera éventuellement des visites sur place afin de compléter l’évaluation des dossiers de candidatures, selon le communiqué de l’instance. Lequel indique qu’une fois la phase d’évaluation finalisée, le Comité Exécutif de la CAF décidera du choix du nouveau pays hôte de la CAN 2019 qui se tiendra cet été 2019. Ce sera le 9 janvier 2019.

