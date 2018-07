Le percepteur de Dakar échappe à un passage à tabac au tribunal

L’actuel percepteur de la ville de Dakar n’oubliera pas de sitôt la journée d’hier. Venu témoigner lors du procès en appel de Khalifa Sall et Cie, Ibrahima Touré a été «coincé» à la fin de l’audience par des sympathisants du maire de Dakar. Non seulement il a été insulté comme pas possible, mais aussi certains militants de ‘’Khaf’’ ont commencé́ à le tabasser.



Le gars n’a pas réfléchi à deux reprises puisqu’il a choisi l’option qui s’imposait : faire comme Usain Bolt et...courir.















Libération