"Le périple et le retour miraculeux de Serigne Touba en 1895 : Un héritage mouride célébré" En 1895, Khadim Rassoul, connu sous le nom de Serigne Touba, entreprit un voyage difficile vers le Gabon, marqué par une détention injuste dans un cachot lugubre à Dakar.



Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Septembre 2023 à 17:35 | | 0 commentaire(s)|

Malgré les épreuves, sa foi inébranlable l'accompagna, et il reçut des bénédictions divines pendant son exil. Son retour en 1905, fut une grande fête pour la communauté mouride, avec de nombreux fidèles accueillant avec joie le Cheikh au port de Dakar.



Son passage dans la capitale sénégalaise laissa un héritage durable, notamment la construction d'une des plus grandes mosquées mourides à Dakar. Chaque année, les fidèles se rassemblent pour célébrer son voyage et son retour, perpétuant ainsi son enseignement et son influence dans la région.



