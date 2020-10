Le personnel de AHS sur le pied de guerre

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Octobre 2020 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Que Mimi et son proc' spécial se le tiennent pour dit : le personnel de la société AHS est déterminé à faire face à la mise sous administration judiciaire de leur société par la Commission d’instruction de la Crei sur proposition du Procureur ALioune Ndao.



Pour Bocar Sy et Cie, la Crei s’est fondée sur du faux pour légitimer un hold-up perpétré par les politiques. Bocar Sy de révéler que les travailleurs comptent organiser prochainement une assemblée générale suivie d’une conférence de presse, pour prendre à témoin le peuple et l’opinion internationale.











L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos