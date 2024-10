Le pétrole sénégalais charme : Après les marchés malaisien et européen, les bruts de Sangomar très prisés en Chine Une lueur d’espoir vient s’ajouter aux attentes du pétrole sénégalais. Selon l’info relayée par Bes Bi, les investisseurs estiment que le pétrole de Sangomar est très apprécié sur le marché, avec ses volumes d’exportation qui sont passés de 70 000 b/j en juillet à 100 000 b/j en août, selon les données de S&P Global Commodities.

Ce qui représente un défi supplémentaire pour l’Opep+ et ses alliés, qui tentent de maintenir l’équilibre du marché. Alors que l’alliance continue de restreindre l’offre, les investisseurs pensent que la montée en puissance de producteurs comme le Sénégal pourrait leur faire perdre des parts de marché, notamment face à la demande croissante de la Chine, premier importateur mondial de brut.



«Les bruts de Sangomar, initialement destinées aux marchés malaisien et européen, trouvent désormais preneurs en Chine, soulignant l’importance croissante de ce nouveau producteur sur la scène mondiale », se réjouit –ils, qualifiant le pétrole de Sangomar comme qualité « medium sweet », qui s’impose sur le marché.



Croisons les doigts, comme dit l’adage pour conjurer le mauvais sort !



