Le phénomène « simool » des gangs et bandes armées prend de l’ampleur à Dakar XALIMANEWS : Les dakarois qui ont croisé ces hordes de jeunes sortant du stade de l’Amitié après les matches « navétanes », sont littéralement dépouillés et agressés par ces jeunes qui s’attaquent aux véhicules, piétons et riverains avec des armes blanches au vu et au su de tous, sans aucune intervention de la police ou de la gendarmerie. Pis, cette nouvelle pratique commence à prendre de l’ampleur dans la capitale dakaroise.

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Novembre 2018 à 17:07 | | 1 commentaire(s)|



