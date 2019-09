Le point commun entre les Ministre des Sports Matar Bä et Mme Maracineanu La rencontre entre deux ministres des Sports en l'occurrence, Matar Bâ et Roxana Maracineanu s'est déroulée dans une ambiance très détendue entre sportifs. Qui disait que le sport a le pouvoir d'unir des hommes.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Septembre 2019 à 15:08 | | 0 commentaire(s)|

Les deux autorités respectives du Sénégal et de France se sont rencontrées hier jeudi, pour passer en revue les conditions de préparation des Jeux olympiques 2022. Le Sénégal étant la 1ière nation africaine à organiser un rendez-vous si important.



Mais ce qui étonnait plus d'un, c'était surtout l'ambiance détendue dans laquelle, elle s'est déroulée. Ce qui explique l'atmosphère relax est sans doute, l'expérience des stades. L'un fut joueur de foot, gardien de but en particulier, puis arbitre et président de l'Oncav.



Quant à l'autre ministre d'origine roumaine, arrivée en France à l'âge de 9 ans en 1991, elle est devenue en 1998, pour la première fois, championne du monde du 200 m dos.

Ce vécu sportif qui explique aujourd'hui, de fort belle manière, la visite de la Française au Sénégal: "Le Sénégal est le premier pays que j'ai visitée depuis que je suis nommée ministre" et Macky Sall est le premier président à qui J'ai serré la main à part Macron", a avoué Mme Maracineanu.



Les deux homologues ont procédé par la suite, à une séance de remise de cadeaux, acte symbolique qui a mis fin à la rencontre.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos