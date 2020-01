Le président Erdogan est arrivé à Dakar Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, est arrivé ce lundi peu après 22 heures à Dakar, dernière étape de sa tournée africaine. Le président turc et son épouse ont été accueillis par le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République, Mahammed Boun Abdallah Dionne et la Première Dame Marième Faye Sall.



Erdogan est accompagné d’une forte délégation comprenant le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu, ses homologues de la Défense, Hulusi Akar, de l’Industrie et de la Technologie, Mustafa Varank.



Le ministre turc de l’Énergie et des Ressources naturelles, Fatih Dönmez, le chef du service de renseignement Hakan Fidan et des opérateurs économiques sont également dans la délégation.



Cette visite s’inscrit dans le cadre des relations d’amitié cordiale et de coopération multiforme entre les deux pays.



Les deux chefs d’Etat Macky Sall et Erdogan auront mardi dans la matinée, un entretien bilatéral, avant de présider la cérémonie d’ouverture du forum économique qui réunira des représentants des secteurs privés sénégalais et turc.



Le président Recep Tayyip Erdogan avait effectué, en février 2018, une visite à Dakar.









