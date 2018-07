Le président chinois Xi Jinping est arrivé à Dakar Dakar, 21 juil (APS) - Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, est arrivé samedi vers 15h à Dakar, première étape d’une tournée africaine qui le mènera au Rwanda et en Afrique du Sud.

Le président chinois et son épouse ont été accueillis à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor par le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall et la Première Dame Marième Faye Sall.



La délégation chinoise a eu droit aux honneurs militaires. La cérémonie de cette arrivée a été retransmise par la radiotélévision sénégalaise (RTS1).



Le Sénégal est le premier pays d’Afrique de l’Ouest où le président chinois va séjourner.



Selon le programme de la visite publié par le Pôle communication de la présidence sénégalaise, après la cérémonie d’accueil, le président chinois va rejoindre son hôtel. Il est ensuite attendu au Palais de la République vers 18 heures, pour un tête-à tête avec le président Sall.



Cet entretien sera élargi aux délégations gouvernementales.



À cette occasion, les deux chefs d’État procéderont à la signature de plusieurs accords de coopération avant un diner à la salle des banquets de la présidence.



Dimanche, le président chinois, après une audience avec les ressortissants de son pays, va se rendre à Pikine. Dans cette banlieue dakaroise, Xi Jinping remettra à son homologue les clés de l’arène nationale de lutte construite par la Chine.



Le chef d’Etat chinois va quitter Dakar en fin de matinée à destination de Kigali (Rwanda).











