Le président de l'OMART reçoit 04 tomes des écrits du poète "immortel" Amadou Lamine Sall

Voici la parution en 04 tomes rangés en coffret des écrits du poète immortel Amadou Lamine Sall entre 1990 et 2022.

Membre de l'académie mondiale de la poésie, et lauréat des grands prix de l'académie française, Amadou lamine vient de m'offrir ses Contributions, discours, critique littéraire, critique artistique, hommages, in memoriam, apostrophes, débats, échanges.



Un couple d’amis français du poète a mené cette recherche depuis 05 ans pour arriver à cette publication en 04 tomes de près de 400-500 pages pour chaque tome.

Amadou Lamine Sall l’offre gratuitement à des bibliothèques.



Merci mon poète et ami de toujours.

Ton disciple

Le président Abdoulaye Mamadou Guissé Omart Sénégal"