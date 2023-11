Le président de la CENA reçoit le mandataire d'Ousmane Sonko

Après deux tentatives infructueuses, Ayib Daffé devrait rencontrer, ce mercredi, le nouveau président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Abdoulaye Sylla. "Les Échos", qui donne l’information, indique que ce dernier a fixé le rendez-vous au mandataire de Ousmane Sonko auprès de la Direction générale des élections (DGE). L’heure n’a pas été précisée.



Lundi et mardi, Ayib Daffé s’était rendu à la CENA pour rencontrer son président, avec l’espoir de pouvoir disposer des fiches de parrainages pour le président de Pastef. Le premier jour, il n’a trouvé aucun interlocuteur dans les locaux de l'institution, dont les douze nouveaux membres n’ont pas encore été installés. Hier, renseigne "Les Échos", il a été reçu par le vice-président, Ndary Touré.



